Une maison, un travail de couturière : le quotidien presque normal d'une réfugiée ukrainienne en Mayenne

Un air de vie normale ou presque pour les Ukrainiens réfugiés en Mayenne au début de la guerre et l'invasion russe. Lolita Bedniakova est arrivée en avril dernier dans le département. Elle habite dans une famille d'accueil à Bonchamp et elle vient tout juste de retrouver un travail à l'ASC, un atelier de couture à Argentré.

Un métier qui lui va comme un gant parce que Lolita est couturière de métier, ça tombait donc très bien pour elle: "ici, je n'ai pas de possibilité et de temps pour apprendre, c'est pour ça que j'ai choisi ce que je sais faire".

Tout a donc été très vite pour cette jeune femme ukrainienne mais c'est surtout son niveau de Français qui a fait la différence : "c'est une bonne place, ce n'est pas loin de Bonchamp où je vis". Lolita travaille sur des vêtements de luxe et chaque commande est différente, une situation professionnelle qui lui plait mais ce qui lui donne des migraines c'est la lourdeur administrative : "ça m'énerve, ça prend du temps. Je dois partir plus tôt de mon travail pour aller signer des papiers".

Lolita est aussi étonnée de voir que le travail s'arrête à 17h, rien à voir avec l'Ukraine mais aujourd'hui elle se sent intégrée : "j'apprends la France, comment le pays fonctionne pour le travail, le logement, j'apprends au contact des Français que je vois, que je connais désormais. Je suis bien intégrée ici pour vivre". La réfugiée ukrainienne se sent bien en Mayenne mais son souhait est de rentrer le plus vite possible en Ukraine, rejoindre son fiancé et sa famille. Lolita ne pourra y retourner qu'à la fin du conflit avec la Russie qui risque hélas s'éterniser.