Une locataire assure vivre un calvaire dans sa maison minière d'Escautpont

Elle rêvait de sa maison avec jardin pour remplacer son appartement, mais Jennifer Damien a vite déchanté en emménageant dans son logement. Inhabité pendant 2 ans, il était squatté selon elle. Maisons et Cités promet des travaux rapidement.

Sur tous les murs des tags, une portière très endommagée avec des traces de brûlures, à l'arrière des trous dans le mur rebouchés avec des feuilles de papier, des fissures... Jennifer constate dépitée l'état de sa nouvelle maison qui a pourtant bénéficié ces dernières semaines de travaux du bailleur social Maisons et Cités.

Porte d'entrée de Jennifer à Escautpont © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

La jeune maman assure qu'elle a dû tout refaire ou presque à l'intérieur à ses frais, à cause de fissures, de problèmes d'humidité.

Elle se souvient aussi de l'angoisse le jour du déménagement, photos à l'appui elle montre les tas de déchets devant la maison, elle parle de "toilettes bouchées avec des pots de tabac, de boue dans les escaliers", d'absence d'évier, de chauffage pendant une bonne semaine alors que le bailleur avait promis de mettre la maison en l'état à son arrivée

je les ai appelés en pleurant en leur disant, comment vous pouvez louer ça à une famille avec 2 enfants, sans chauffage, et en demandant une caution de 500 euros, c'est pas normal

Elle assure aujourd'hui avoir payé plus de 700 euros de facture de gaz pour moins de 3 mois à cause de ses problèmes d'isolation et d'une chaudière défaillante. Jennifer souhaite maintenant quitter son logement.

La direction du bailleur social promet qu'un expert va venir rapidement pour étudier la chaudière, et que tous les travaux, y compris le nettoyage des tags seront réalisés dans les prochaines semaines, travaux qui n'avaient pas pu être réalisés à cause de la météo notamment.

Elle assure par ailleurs que l'intérieur de la maison n'était pas squattée, que l'extérieur, et qu'elle avait bénéficié d'un lourd programme de rénovation en 2019.