Une maman de la Somme lance une cagnotte "pour faire du bien"

Amiens, France

" Je n'arrive pas à imaginer". Nathalie Romain réalise encore péniblement que 117 000 euros ont été récoltés en soutien a l'ancien boxer soupçonné d’avoir frappé un gendarme mobile à Paris, lors de l'acte VIII des gilets jaunes. Indignée, cette mère de famille installée près d'Amiens et dont la fille, Margaux est victime de harcèlement scolaire depuis son plus jeune âge a décidé de réagir. Et de proposer elle aussi une cagnotte, une collecte à contre-pied de ces violences.

J'ai envie de récolter de l'argent pour faire du bien

Cette mère de famille veut aujourd’hui récolter de l'argent pour la bonne cause ! Pour financer la création d'abord de kits harcèlement scolaire : un magnet et un crayon affichant le numéro de téléphone, le 3020, pour lutter contre le harcèlement scolaire. Un kit pourrait être distribué à chaque collégien du département de la Somme imagine déjà Nathalie Romain. "Même si sur tous les kits distribués, il n'y en a que 100 ou même un seul qui arrive à la maison, ce sera déjà mieux que zéro".

La réalisation de ces kits est estimé à 30 000 euros.

Soutenir aussi une association qui lutte contre les violences faites aux femmes

En fonction des fonds récoltés, Nathalie Romain espère aussi pouvoir en faire bénéficier l'association Agena qui dans la Somme vient en aide aux femmes victimes de violences.

La maman reste lucide : on ne dépassera jamais les 100 000 euros mais j'ai besoin d'y croire. "Cela va me redonner espoir" confie Nathalie Romain pour qui "le genre humain en ce moment ne va pas très fort".

Pour faire un don, la cagnotte " Pari fou" est a retrouver ici