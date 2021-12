Une maman francilienne raconte ce que la Défenseur des droits a fait pour elle

C'est une institution au service des Français mais qui n'est pourtant pas la plus connue. La Défenseur des droits (actuellement incarnée par l'ancienne journaliste Claire Hédon), est un organisme qui vient en aide à ceux qui en auraient besoin, pour des soucis aussi variés qu'un problème de communication avec la CAF qui ne verserait plus les allocations, la difficulté pour un parent d'obtenir une assistante de vie scolaire pour son enfant handicapé, ou encore un refus de logement pour des raisons en apparence illégales (discrimination).

Les délégués du Défenseur des droits traitent ces problèmes gratuitement, interrogés à leur permanence ou via leur site internet.

Camille, jeune maman parisienne y a fait appel pour des mots de son supérieur

Camille, agent administrative en mairie, désormais en disponibilité, a eu recours au Défenseur des droits une première fois en 2018.

Il fallait que je change de poste et j'ai prévenu mon responsable que je quittais l'actuel. Il a très mal réagi et m'a dit "il vaut mieux que tu te suicides plutôt que de prendre ce poste". Que des phrases négatives mais vraiment lourdes de conséquences.

La Francilienne explique qu'elle était "choquée" mais qu'elle n'avait aucun témoin, à part l'adjointe de son supérieur.

Plus tard devant la hiérarchie, son supérieur dira qu'il n'a jamais prononcé cette phrase. La maman fait alors appel au Défenseur des droits, sur le conseil d'une collègue. "J'ai simplement contacté la maison de la justice et du droit dans le 10e arrondissement : _ça a été très très rapide_, ce sont eux après qui m'ont dit que je pouvais rencontrer le Défenseur des droits".

Ce dernier ensuite, fait un "_courrier officiel à la directrice de mairie qui lui a répondu par courrier_, et elle a admis que mon supérieur lui avait bien dit ce qu'il m'avait dit en entretien", raconte Camille.

Camille n'envisageait pas de poursuites, mais, dit-elle, "le simple fait que ma directrice ait notifié sur le courrier que c'était vrai, c'était déjà énorme, ça montrait que je ne mentais pas, autrement ça aurait été très difficile à vivre au quotidien".

Camille a eu gain de cause et a pu finalement changer de poste. Elle a de nouveau eu recours au Défenseur des droits en mai 2021, pour un souci d'allocations non versées par la CAF, là aussi avec succès.