Montpellier, France

Depuis plusieurs semaines, Karine Dental se démène pour permettre à son fils handicapé de bénéficier d'une opération qui pourrait l'aider à retrouver de l'autonomie.

Suite à une asphyxie à la naissance, Yanis est Infirme Moteur Cérébral. Il ne peut pas marcher et ne peut s'asseoir que dans un fauteuil roulant. Conséquence de son handicap, ses muscles se sont atrophiés et se replient sur eux-mêmes, ce qui lui fait perdre en mobilité.

Campagne de dons

A Barcelone, une clinique pratique une opération spéciale, la myoténofasciotomie, qui permet de lutter contre la rigidité musculaire et d'améliorer les mouvements . "Le but c'est de réduire les rétractions musculaires qui l'empêchent aujourd'hui de pouvoir faire les gestes du quotidien", détaille Karine.

La procédure n'existe pas en France, et n'est pas remboursée par la Sécurité Sociale. Depuis des semaines, sur la page facebook de l'association et par une campagne de dons, Karine tente de lever des fonds pour financer l'opération. Elle a besoin de 4500€, pour l'heure, elle a récolté un peu plus de 3000€.

Opération à Barcelone

Yanis a déjà subit une opération similaire lorsqu'il avait cinq ans. La procédure avait été un succès. "Aujourd'hui il peut prendre un repas tout seul, ce qu'il n'était pas capable de faire avant. Ça lui a vraiment permis de gagner énormément en autonomie", se réjouit la jeune femme.

Sa maladie n'est pas évolutive, chaque gain d'autonomie sera gardé pour toujours

Depuis le petit garçon a grandit et ses muscles aussi. Son bras droit est en partie paralysé par les contractions musculaires qui sont revenues. Il a besoin d'une opération rapide pour mettre fin aux douleurs et retrouver de la mobilité dans tous ses muscles.

Améliorer le quotidien

Malgré les douleurs causées par les contractions musculaires, Yanis garde le sourire. Sa mère a d'ailleurs nommé son association Yanissourire. "Malgré son handicap et tout ce qu'il traverse depuis qu'il est petit, il est toujours très souriant", sourit-elle.

Yanis est fan de musique classique, de pompiers et de jeux vidéo. Il passe ses journées dans un Institut médico-éducatif où il alterne cours et soins. C'est aussi pour financer le matériel médical au quotidien que sa mère a lancé son association en 2016.

Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à l'association :

Yanissourire Association

165 avenue Theroigne de Mericourt

Apt 3

34000 Montpellier

Ou via la cagnotte Leetchi :

https://www\.leetchi\.com/c/montpellier34000