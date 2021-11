Une maman supplie le CHU de Montpellier de prendre en charge son petit garçon

Ce mercredi 3 novembre 2021, la pétition lancée par une maman montpelliéraine a recueilli plus de 20.000 signatures en une dizaine de jours. Elle y supplie le CHU de Montpellier de prendre correctement en charge son fils, Lucciano, un petit garçon de 7 ans atteint d'une maladie digestive rare.

Interview avec Audrey Patrac-Bonnafous

Votre fils, Lucciano, est atteint d'une maladie rare : une POIC, ça veut dire pseudo obstruction intestinale chronique. Concrètement, de quoi souffre-t-il?

Il souffre de plusieurs pathologies : neurologique, endocriniens et surtout digestifs. Il a des problèmes au niveau de son côlon et de sa vessie, qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, il n'a plus de côlon. On le lui a enlevé. Il lui reste une bonne partie de l'intestin qui, parfois, ralentit et donc ne pousse plus les selles vers la sortie. C'est la même chose pour sa vessie.

Donc il a une stomie à droite et une stomie à gauche pour évacuer les urines et les selles. Ce sont des petits bouts de l'intestin qui sont abouchés à la peau. Il y en a qui appellent ça un anus artificiel. C'est la même chose.

Aujourd'hui, Lucciano, est suivi à l'hôpital Necker, à Paris. Sauf que depuis sa naissance, il a été hospitalisé au CHU de Montpellier. Et en février, la direction a décidé d'arrêter le suivi. Elle dit que les équipes ont fait tout ce qu'elles pouvaient. Est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres raisons?

J'ai entendu et on m'a dit que les gastro-pédiatres avaient trop d'affection pour lui. Ce qui est normal, vu le temps qu'il passe à l'hôpital... Il y en a une, en particulier, qui a beaucoup d'affection pour lui. Et c'est d'ailleurs réciproque. Et en fait, ils n'arrivaient plus à être objectifs, d'après eux. Et comme ils avaient trop d'affection pour lui, ils n'arrivaient plus à nous annoncer les choses.

La deuxième raison, selon moi, c'est qu'il y a eu des tensions, à l'hôpital. Alors à un moment donné, moi non plus je n'étais pas d'accord avec certaines décisions. Une fois, par exemple, ils voulaient diminuer les antidouleurs. J'ai attendu. Puis, j'ai vu que Lucciano souffrait de plus en plus. Et j'ai dit stop. Ça n'a pas été bien pris. Ce que je comprends... Mais c'est mon enfant. Et je ne regrette pas.

Le CHU de Montpellier dit qu'il n'est pas assez compétent, contrairement à l'hôpital Necker de Paris. Pourquoi ne voulez-vous pas déménager pour qu'il soit correctement pris en charge?

J'habite ici, avec mes deux autres enfants. Et toute ma famille est là. Ils sont là pour me soutenir et m'aider. Si j'étais à Paris, je ne pourrais pas faire garder mes deux autres enfants pendant que je suis à l'hôpital. Et puis, l'hôpital Necker n'est pas plus compétent. Ils ont opéré mon fils. Et ça a recommencé... Je ne veux pas aller à Paris si c'est pour vivre la même chose que ce que je vis ici.

En ce moment, Lucciano est dans une chambre au CHU de Montpellier. Pourquoi ce n'est pas suffisant?

Avant, on avait un référent. On envoyait les photos de ce que Lucciano avait ou on relayait une information importante, comme un mauvais résultat d'analyse. Et, en semaine, on avait la chance qu'un des gastro-pédiatres réponde très rapidement. Lucciano était vite hospitalisé et pris en charge.

Aujourd'hui, on doit systématiquement passer par les urgences. Mais là-bas, il y a des professionnels de santé qui ne connaissent pas mon fils et sa pathologie. Ils ne savent pas déchiffrer sa douleur, par exemple. Il y en a qui me disent "Il a le ventre souple, ça veut dire que ça passe bien". Sauf que non, il a déjà fait des occlusions avec le ventre souple. C'est là où c'est dangereux.

Avec la pétition que vous avez lancée, qu'est-ce que vous attendez?

Il faut que la direction écoute l'équipe paramédicale. Les médecins passent une à deux fois par jour, pendant cinq minutes. Les infirmières sont là 24 heures sur 24. Elles sont les seules, avec moi, à savoir ce qu'il se passe dans la chambre. Il faut que ceux de là-haut parlent avec les puéricultrices et les auxiliaires, qu'ils viennent pour que je leur montre mes vidéos. Il faut qu'ils regardent pour comprendre que la situation est bien plus délétère sans les gastro-pédiatres.