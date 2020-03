Une manifestation à Grenoble contre l'utilisation du 49.3 et la réforme des retraites

A la lumière rouge d'une fusée de détresse, un cortège de plus de 150 personnes s'est élancé ce mardi 3 mars à Grenoble, contre la réforme des retraites et contre le recours à l'article 49.3 de la constitution décidé par le Premier ministre pour faire passer le texte à l'Assemblée. Dans la foule, les militants de l'intersyndical et les gilets jaunes sont venus chanter leur colère. Ils dénoncent un passage en force et une décision anti-démocratique. Ils sont partis de la rue de Belgrade, là où se trouve l'ancienne permanence d'Olivier Véran, l'ex député LREM de l'Isère devenu ministre de la Santé. Le cortège a ensuite traversé plusieurs rues du centre-ville.

Le cortège est parti de la rue de Belgrade à Grenoble © Radio France - Mathilde Vinceneux