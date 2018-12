Une manifestation à Limoges pour la journée internationale des migrants

Limoges, France

"La liberté de circulation des hommes sur la planète a été reconnue comme un droit universel par l'ONU en 1948", rappelle Stéphane Lajaumont, animateur du collectif limousin Chabatz d'Entrar, mais ce droit "ne vaut que pour les riches, les puissants, pas pour ceux qui sont pauvres et qui souffrent". Constat dressé à l'occasion de la journée internationale des migrants, ce mardi.

2.000 morts en Méditerranée en 10 mois

Le dernier exemple en date est l'immobilisation de l'Aquarius, ce bateau de l'association SOS Méditerranée, qui portait secours aux migrants menacés de noyade. "C'est un drame et une honte pour les pays européens, d'avoir joué ainsi l'interdiction de l'accès des ports, et de ne rien faire pour que l'Aquarius retrouve un pavillon qui lui permette de circuler", déplore le militant,. Il rappelle que sur les dix derniers mois, il y a eu 2.000 morts en Méditerranée.

"Rendre visibles les invisibles

Quant à l'immeuble squatté par 90 personnes près de la faculté de Lettres de Limoges, avec le soutien du collectif, Stéphane Lajaumont espère toujours que les collectivités vont trouver une solution. Selon lui, le problème, c'est qu'il "manque toujours 200 places d'hébergement durable pour accueillir ceux qui n'ont pas de toit en Haute-Vienne".

C'est aussi pour faire bouger les choses dans ce dossier que Chabatz d'Entrar appelle à un rassemblement à Limoges, à 18h place d'Aine, suivi d'une manifestation. Pour "faire entendre et rendre visibles ceux qui sont invisibles au quotidien et qui subissent toutes les tracasseries et ont les conditions de vie les plus dures".

Stéphane Lajaumont répondait à 8h15 sur France Bleu Limousin aux 3 questions de Jérôme Ostermann.