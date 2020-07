Plus de cent personnes se sont réunies ce vendredi à Metz pour partager leur indignation. A l'appel des associations "Couleurs Gaies" et "Osez le féminisme 57", les manifestants ont crié leur colère, suite aux nominations d'Eric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin au gouvernement.

Plus d'une centaine de manifestants à Metz contre la nomination de Darmanin et Dupond-Moretti au gouvernement

Plus d'une centaine de personnes ont manifesté ce vendredi à Metz contre la nomination de Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti au gouvernement

"Contre la culture du viol et l'homophobie assumée par les nouveaux membres du gouvernement !" Les associations "Couleurs Gaies" et "Osez le féminisme 57" ont organisé ce vendredi en fin d'après-midi un rassemblement à Metz.

"Le remaniement de la honte"

Plus d'une centaine de personnes se sont réunies devant le tribunal de grande instance pour dénoncer la nomination d'Eric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux ainsi que de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Les deux postes sont d'importances puisque qu'ils sont régaliens. Le premier est accusé par plusieurs associations d'être "misogyne" et "anti-féministe" après ses propos à l'encontre du mouvement #MeToo.

Le second est visé par une enquête pour viol et la procédure vient d'être relancée. Gérald Darmanin est également accusé d'homophobie suite, notamment, à plusieurs tweets anti-Mariage Pour Tous en 2012 et 2013.

à lire aussi Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti : pourquoi leurs nominations au gouvernement indignent

« Ministre de l'injustice », « gouvernement sexiste », et « remaniement de la honte » : les pancartes sont posées les unes à côté des autres ce vendredi en fin d'après-midi sur le mur du tribunal de grande instance. « Ce sont des mots forts, parce que j'ai l'impression qu'on se fiche des victimes des violences sexuelles, regrette Eva Volatier, vice-présidente de l'association Osez le féminisme en Moselle. L'égalité hommes-femmes, c'est la grande cause du quinquennat, comme disait Emmanuel Macron. Et bien, aujourd'hui cette grande cause, elle est morte et enterrée. C'est comme une trahison. Un crachat au visage. »

"On ne peut pas laisser passer ça"

« Je croyais qu'on était arrivé au pire gouvernement et je me rends compte qu'il y a encore pire, se désole Marie Sabine, une autre militante. C'est hallucinant ! Il faut réagir, c'est pas possible, on ne peut pas laisser passer. »

« C'est comme ça depuis le début, lance Etienne, totalement désabusé. Dès qu'il nomme quelqu'un, le mec a des casseroles et pas des petites. C'est la promotion des mecs imbuvables. »

Gérald Darmanin à l'Intérieur, la nomination passe très mal chez Pauline. Elle n'appartient à aucune association et elle a fait le route depuis Thionville pour manifester. La jeune femme ne remet pas en cause la présomption d’innocence, mais « sur le principe, c'est insupportable », selon elle. « J'espère que la justice fera son boulot. Il sera peut-être innocenté. Mais à un moment, tu es mis en cause, tu te retires ! L'exemplarité, on arrête pas d'en parler et aujourd'hui, les discours n'ont plus aucune valeur ! »

« Il y a eu le confinement, il y a eu un discours avec le monde d'après, des changements et des avancées environnementales. Et au final, on a quoi ? Un gouvernement qui n'a aucun sens. Je suis tellement en colère ! C'est ça le monde d'après ? Franchement, j'en ai ras-le-bol... »

Une pétition pour réclamer deux démissions

D'autres manifestations contre les nominations des deux ministres ont eu lieu dans plusieurs grandes villes de France : à Nancy, Paris, Angers, Besançon, Brest, Poitiers ou encore Toulouse.

Une pétition est également lancée par l'association "Osez le féminisme" pour réclamer la démission des deux nouveaux ministres. En trois jours, elle a recueilli près de 12.000 signatures.