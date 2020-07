Une manifestation à Périgueux pour réclamer la démission des ministres des finances et de la justice

Une manifestation, ce vendredi en fin d'après midi à Périgueux pour demander la démission de Gerald Darmanin, le nouveau ministre de l'Interieur et d'Eric Dupond-Moretti, le nouveau garde des sceaux. Le premier est visé par une enquête sur une affaire de viol présumé. Le second a obtenu l'acquittement de personnes accusées de viol.

Un violeur à l'Intérieur, un complice à la justice" scandent les manifestants

A l'appel de femmes Solidaires Dordogne, une quarantaine de personnes ont symboliquement défilé depuis le palais de justice jusqu'à la mairie de Périgueux pour rencontrer la nouvelle maire Delphine Labails, juste avant le début de la réunion du conseil municipal.

Quelques hommes, une majorité de femmes, armés de pancartes. On y lit : "Soyez accusé de viol, vous serez premier flic de France" ou "police + justice = ministères du viols".

Dans le cortège, Pascale Martin la présidente de Femmes Solidaires Dordogne : "Déjà avant nous n'étions pas très satisfaites de ce qui se faisait au niveau de l'égalité femmes hommes et au niveau de l'accueil de victimes de violence, seulement 10% portent plainte. Seulement 1% des agresseurs sont condamnés donc la nomination de ces deux ministres nous fait craindre le pire".

C'est une provocation et c'est dégueulasse

Marie Schubmehl, une enseignante de 34 ans est écœurée : "c'est absolument immoral et même si c'est légal , c'est juste dégueulasse de mettre un homme comme ça à la tête de la police qui on le sait ne prend pas en compte les plaintes déposées par les victimes, on leur dit rentrez chez vous madame, donc je pense que _c'est une provocation et c'est dégueulasse_".

Devant la mairie, Delphine Labails, la maire de Périgueux, attend le cortège et se montre solidaire des manifestantes : "_le signe qui est envoyé est tout à fait inquiétant_, aux yeux des chiffres que vos avez égrainé, c'est un signe qui doit nous alerter".