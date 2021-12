Une manifestation à vélo, la vélorution, prévue ce mercredi soir à Tarbes

De drôles de manifestants vont défiler dans le centre-ville de Tarbes ce mercredi 15 décembre, qui risquent de remplacer les sifflets et les chants par des coups de sonnette. Des cyclistes se donnent rendez-vous à 18h place de Verdun pour un défilé en deux-roues dans le centre-ville.

Cette manifestation de cyclistes a été nommée "Vélorution". C'est la deuxième de ce type à Tarbes, après un premier rassemblement en octobre qui avait réuni environ 200 personnes. Le but est d'inciter à l'usage du vélo et de la mobilité douce dans les trajets quotidiens, mais aussi de demander davantage d'aménagements cyclables.

Les organisateurs espèrent rassembler plus de monde pour cette deuxième manifestation, et comptent multiplier ces rendez-vous à l'avenir pour en faire un par saison. Parmi ceux qui ont lancé l'idée d'une vélorution, il y a Myriam Goutière, étudiante à Tarbes : "Tarbes c'est une ville de taille raisonnable et plate, c'est à dire qu'on peut tout faire à vélo. Donc si on laissait moins de place à la voiture et qu'on en proposait plus pout les mobilités douces, le centre-ville de Tarbes serait beaucoup plus agréable".