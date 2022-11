Une manifestation anti-corrida rassemble une trentaine de personnes en Dordogne

Ils sont une trentaine sur les marches du palais de justice, avec des pancartes, des photos de corrida dans les mains à l'appel du Parti Animaliste et la Sepanso. Ils ont installé à leurs pieds un taureau en peluche recouvert d'un drap blanc où il est écrit "stop à la corrida" en lettres rouges. Une trentaine de personnes, ce n'est pas beaucoup regrette Florence "c'est aussi parce que c'est une première et que la Dordogne n'est pas une terre de corrida". Cette Périgourdine porte dans ses bras une affiche "Basta corrida", une vieille affiche qu'elle a depuis plusieurs années. Florence souhaite l'interdiction de la corrida partout en France "il est temps qu'on entre dans une ère de civilisation, notre pays ne peut plus défendre des actes de barbarie et de cruauté".

Ces manifestants soutiennent la proposition de loi du député NUPES

Florence comme tous les manifestants ici soutient la proposition de loi d'Aymeric Caron, le député NUPES. Elle devrait être examinée jeudi prochain à l'Assemblée nationale et prévoit l'interdiction sur tout le territoire de la corrida. Jean-Christophe, membre du parti animaliste estime que les mentalités ont changé "si dans le passé, beaucoup de représentants élus étaient favorables à la corrida, contrairement à ce que pensait la population, là peut-être que la donne a changé". D'après les manifestants, et le parti animaliste, 80 à 85% des Français sont opposés à la corrida.

Des manifestations de pro et d'anti-corrida en Nouvelle Aquitaine

Le parti-animaliste, co-organisateur du rassemblement ce samedi à Périgueux a lancé des appels à se regrouper dans 28 villes partout en France et notamment à Bordeaux. Les défenseurs de la corrida se sont réunis dans les Landes ou dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils étaient 800 à défiler dans les rues de Dax selon la police, une centaine à Pau et 350 à Bayonne.

Un nouveau rassemblement est organisé à Bergerac ce dimanche 20 novembre, entre 10h et 12h quai Salvette.