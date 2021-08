Une manifestation anti pass sanitaire interdite dimanche à Belfort

La manifestation anti pass sanitaire avait réuni samedi 7 août plus de 1500 manifestants

Dans un communiqué publié ce jeudi, la préfecture du Territoire de Belfort annonce que le pique-nique pour protester contre le pass sanitaire annoncé pour dimanche midi ne pourra pas se tenir place d'Armes à Belfort. Ce rassemblement, annoncé sur les réseaux sociaux, fait l'objet d'un arrêté d'interdiction car "la manifestation n'a pas été déclarée en préfecture" et ne permet pas d'assurer "la mise en œuvre de conditions de sécurité suffisantes".

La place d'Armes devrait déjà être très fréquentée ce dimanche midi

Toujours selon la préfecture du Territoire de Belfort, la place d'Armes sera particulièrement fréquentée ce dimanche 15 août et ne permettra pas d'accueillir un rassemblement de ce type. En effet, la météo de ce week-end fait penser que les terrasses, des bars et des restaurants seront remplies, sans compter les animations de la ville de Belfort des Festiv'été et la tenue d'un office religieux à la cathédrale Saint-Christophe à l'occasion de la fête de l'Assomption.

Un rassemblement ailleurs?

Le directeur de cabinet du préfet précise ainsi à France Bleu Belfort Montbéliard que le rassemblement peut se tenir à n'importe quel autre endroit de la commune. Selon Christophe Duverne : "on n'interdit pas la manifestation, les opposants au pass sanitaire peuvent très bien se rassembler à un autre endroit que la place d'Armes". La manifestation prévue samedi à Belfort peut également se tenir.

Les organisateurs du pique-nique s'interrogent. "Est-ce qu'il y a trouble à l'ordre public ? Etant donné que nous sommes interdits de centre-ville, car sans pass sanitaire, nous viendrons quand même avec nos tables et nos chaises pour partager un moment entre nous, en cœur de ville".

Une situation sanitaire qui se dégrade dans le Territoire de Belfort

Les autorités sanitaires alertent toutefois sur le risque de propagation du Covid-19 d'un tel rassemblement et rappelle que dans le Territoire de Belfort la situation s'est fortement dégradée ces dernières semaines avec un taux de positivité de 219 pour 100 000 habitants et une augmentation des hospitalisations avec 27 patients admis à l'Hôpital Nord Franche-Comté dont 7 en réanimation.

