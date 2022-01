Une manifestation anti-pass sanitaire sous haute surveillance à Chambéry

Une centaine de policiers et gendarmes étaient mobilisés près du centre-ville de Chambéry lors de cette manifestation

La manifestation contre la politique sanitaire du gouvernement à Chambéry en Savoie a été particulièrement étroitement encadrée par les forces de l'ordre ce samedi 15 janvier. Une centaine de policiers et gendarmes ont été déployés aux alentours du centre-ville pour que le cortège ne puisse pas y pénétrer.

Les manifestants n'ont pas pu accéder au centre-ville de Chambéry © Radio France - Julie Munch

"C'est complètement disproportionné", s'étonne Cora, une manifestante. Comme elle, ils étaient un peu moins d'un millier (700 selon la police) à défiler. À chaque rue ou ruelle pénétrant dans les rues de la vieille ville, des policiers et des gendarmes barrent le passage aux manifestants. "C'est discriminant et malaisant cette démonstration de force alors que nous sommes pacifiques dans notre immense majorité", ajoute Grégoire.

Mais c'est justement par des altercations survenues en fin de cortège la semaine passée que les autorités justifient cette présence très appuyée des forces de l'ordre près du centre-ville. Un pharmacien affirme avoir été menacé le samedi 8 janvier et deux policiers ont été blessés. Mais le contexte de ce samedi 15 janvier est aussi différent puisqu'il s'agit du premier week-end des soldes d'hivers. Certains commerçants attribuent la hausse de leurs ventes et de leur fréquentation du jour par l'absence du cortège des rues piétonnes et approuvent ce dispositif policier, d'autres ne voient pas de différence.

En tout, en Haute-Savoie et en Savoie, près de 2 000 personnes ont manifesté contre la politique sanitaire du gouvernement. Selon la police, ils étaient environ 800 à Annecy, 300 à Thonon-les-Bains, 700 à Chambéry et 150 à Albertville.