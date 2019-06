Une manifestation ce samedi pour défendre la ligne de TER Latour-de-Carol-Toulouse

Latour-de-Carol, France

Une manifestation avait lieu ce samedi devant la gare de Latour-de-Carol dans le but de défendre la ligne de TER qui relie la Cerdagne à Toulouse. Venues des Pyrénées-Orientales mais aussi de l'Ariège, environ 150 personnes se sont rassemblées (usagers de la ligne mais aussi usagers du train jaune, cheminots, syndicats et élus) pour protester contre le service public ferroviaire qui, selon eux, se dégrade depuis plusieurs années.

Ils craignent, à terme, une fermeture de la ligne. Si c'était le cas, cette disparition aurait de nombreuses conséquences pour le reste du réseau ferroviaire du département.

"La ligne est économiquement non rentable"

Selon les manifestants, la SNCF fait tout pour dissuader les voyageurs d'emprunter cette ligne. C'est ce que pense André un usager du train : "à partir du moment où les horaires sont inadaptés, les personnes prennent leur voiture, le train est donc vide et à ce moment-là, on justifie sa suppression".

Si la ligne venait à être supprimée, les usagers craignent que le train jaune disparaisse aussi. Monique est présidente du comité des usagers du train jaune : "au nom de la non rentabilité, ils essayent de se débarrasser de portions de ligne qui sont peut-être moins fréquentées que d'autres. Ici, on est quand même assez isolés, si on nous coupe la ligne de ce côté, ça veut dire que c'est aussi la mort du train jaune".

La mort du train jaune, Jean Luc Molinier, maire de Saint-Pierre-dels-Forçats ne le conçoit pas : "sans ces lignes de chemin de fer, la région perdrait de sa qualité, à l'heure où l'on parle de protection de l'environnement, ça serait une hérésie totale".

Pour défendre la ligne Latour-de-Carol-Toulouse, les manifestants ont mis en ligne une pétition.