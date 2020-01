Une manifestation contre la reforme des retraites bloque la Cuisine Centrale de Toulouse

Près de 20.000 repas vont partir à la poubelle à la Cuisine Centrale de Toulouse. Ce mercredi matin, des manifestants ont bloqué les entrées et les sorties du bâtiment. Résultat : 205 écoles toulousaines ont utilisées le repas de "secours" présent en cas de problème.

C'est un repas "dégradé" qui a été servi aux élèves toulousains ce mercredi midi. Un peu plus tôt, des salariés de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole ont bloqué les entrées et sorties de la Cuisine Centrale, à l'appel de plusieurs syndicats, pour protester contre la réforme des retraites.

20.000 repas à la poubelle

En général, la Cuisine Centrale de Toulouse livre 35.000 repas chaque matin. Le mercredi, 20.000 repas "seulement" sont livrés dans les 205 écoles toulousaines. Sauf ce 8 janvier, où les enfants ont du se contenter du repas de secours présents dans chaque établissements. Au menu, les enfants ont eu un chili végétal, avec de l'ananas en boite et du pain frais (qui n'est pas livré pas la Cuisine Centrale).