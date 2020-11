Une manifestation contre la restriction de libertés ce mardi 17 novembre à Chalon-sur-Saône

L'appel à manifester ce mardi soir est lancé par la section de la Ligue des droits de l'homme de Saône et Loire, opposée au projet de loi sur la sécurité globale.

Une surveillance renforcée

L'association estime que ce projet de loi permettrait notamment aux patrouilles de police et de gendarmerie d'être équipées de caméras portables lors des manifestations. "Le texte autorisera donc la transmission des flux vidéo au centre de commandement en temps réel. Cela permettra l’analyse automatisée des images, et notamment la reconnaissance faciale des manifestants et des passants, en lien avec les 8 millions de visages déjà enregistrés par la police dans ses divers fichiers." explique l'association.

Un autre article autoriserait la surveillance des manifestations par drones. La ligue des droits de l'Homme s'émeut également de l'interdiction de publier des photos de visage des policiers dans la presse ou sur les réseaux sociaux.

La proposition de loi est présentée ce mardi au parlement.

Une attestation pour aller manifester

La LDH appelle à un rassemblement place de Beaune à Chalon à 18 heures. Elle propose même une attestation dérogatoire que chaque manifestant doit remplir et avoir sur lui "en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire", s'interroge l'association