Une manifestation contre les plates-formes logistiques réunit plus de 150 personnes à Mer

Environ 160 personnes ont marché ce dimanche 20 février à Mer (Loir-et-Cher) pour dénoncer l'artificialisation des sols liée à la construction de quatre plates-formes industrielles dans la commune. Une mobilisation organisée par l'association "A Bas le Béton" qui a regroupé d'autres collectifs écologistes engagés contre des projets d'édification sur des zones naturelles, comme "La Loire Vivra", opposé à la déviation du pont de Jargeau. Des élus locaux se sont également joints au cortège, notamment l'élue régionale Karin Fischer (Groupe Ecologie et Solidarité) et le député européen EELV Claude Gruffat.

"On veut faire connaître ce combat et montrer aux élus qui gèrent ce projet qu'on n'est pas qu'une association d'une quarantaine de personnes, mais qu'on est beaucoup plus nombreux contre ces projets destructeurs", explique Noé Petit, co-président d'"A Bas le Béton". "Ces projets de plates-formes logistiques vont artificialiser une grosse cinquantaine de terres agricoles et des friches qu'il faut préserver, parce qu'elles sont très riches en biodiversité, donc on a l'espoir de protéger cette biodiversité extrêmement précieuse", poursuit-il.

Quant à la création d'emploi induites par ces plates-formes, Régine, présente à la manifestation estime qu'il s'agit "d'emplois précaires et non-pérennes, qui vont aussi détruire le commerce local, c'est un faux-argument".

Une réponse de Barbara Pompili, ministre de l'environnement

Selon Noé Petit, une réunion a déjà eu lieu il y a quelques mois avec le président de la communauté de communes Beauce Val de Loire, Pascal Huguet, pour évoquer ces constructions : "il nous a dit qu'il était d'accord avec nous, que ces projets étaient trop destructeurs de la biodiversité, mais qu'il ne pouvait pas faire demi-tour pour des raisons économiques." Si plusieurs recours déposés à la préfecture du Loire-et-Cher n'ont pas donné de réponse concluante, le co-président assure avoir reçu un courrier de la ministre de l'environnement Barbara Pompili. "Elle nous a expliqué que notre dossier l'intéressait et qu'il était étudié au ministère en ce moment", précise le militant écologiste.

De nouvelles actions devraient être organisées dans les prochaines semaines par "A Bas le Béton", qui compte poursuivre les procédures judicaires engagées contre les constructions de plates-formes, et discuter à nouveau avec les élus locaux.