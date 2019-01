Une manifestation de femmes en gilets jaunes à Nîmes

Une centaine de femmes vêtues de gilets jaunes se sont rassemblées à Nîmes ce dimanche 6 janvier. Cette manifestation au départ du stade des Costières a rejoint le centre-ville et était pratiquement exclusivement féminine.

"Macron t'es foutu, les nanas sont dans la rue". Voilà ce qu'on pouvait entendre en se promenant à Nîmes ce dimanche 6 janvier. Dans l'après-midi une manifestation pratiquement exclusivement féminine est partie du stade des Costières pour rejoindre le centre-ville de Nîmes. Une centaine de femmes vêtues de gilets jaunes a défilé.

Une centaine de femmes défilent en gilets jaunes dans les rues de Nîmes pour une manifestation féminine. #GiletJaune#ActeVIII#femmes#égalitépic.twitter.com/T13ZzJrYr3 — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) January 6, 2019

"Une ambiance de nénette"

Après l’enchaînement de scènes d'émeutes et d'affrontements en France, leur objectif était de montrer une image plus pacifique du mouvement. "Une ambiance de nénette", loin des violences des grandes villes explique Alexandra Galinie, une gilet jaune qui était dans le cortège.

De nouveaux slogans pour une manifestation inédite des gilets jaunes, composée pratiquement exclusivement de femmes. © Radio France - Julie Munch

Se faire entendre entant que femme

Plusieurs manifestantes participaient pour la première fois à un rassemblement de gilets jaunes, parfois parce qu'elles craignaient des dérapages violents, et parfois par manque de moyens et de temps comme Virginia qui élève seule sa fille de sept ans: "je suis là car je me sens solidaire pour toutes les fois où les hommes sont sorties dans les rues pour nous. Ce n'est pas parce que les femmes sont un peu bloquées à la maison qu'elles ne sont pas là", affirme Virginia une banderole à la main.

Plus de femmes en politique

La majorité des femmes en gilets jaunes présentes dans la manifestation nîmoise ont un mot d'ordre: pas de revendications différentes de l'ensemble du mouvement du 17 novembre. Mais quelques voix discordantes se font entendre, comme celle de Delphine: "Les femmes ont beaucoup de choses à dire. D'ailleurs je ne comprend pas pourquoi il n'y a jamais eu de femme présidente en France. Je voudrais aussi l'égalité salariale", affirme t-elle.

Une occupation des voies en gare de Nîmes

Toute la manifestation s'est déroulée dans le calme et dans une ambiance très conviviale avec des chants et de la danse jusque devant la préfecture du Gard. Les manifestantes ont ensuite fait une rapide incursion sur les voies dans la gare de Nîmes. Le trafic a été interrompu pendant quelques minutes mais a pu rapidement reprendre selon la préfecture. Pour beaucoup de femmes cette manifestation est une réussite qui a vocation à être reconduite les week-end qui suivront.