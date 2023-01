Une manifestation de soutien aux femmes et au peuple d'Iran organisée en Dordogne

Face à la situation en Iran, plusieurs associations et partis politiques de Dordogne organisent un rassemblement de soutien à Périgueux ce samedi 14 janvier, place André Maurois, devant l'arbre de la liberté à 10h30.

Des Iraniens mobilisés depuis quatre mois

En Iran, à ce jour, 18 personnes ont été condamnées à mort par le gouvernement pour avoir participé aux manifestations, parmi elles, quatre ont été exécutées. Le peuple iranien se soulève depuis la mort de Mahsa Amini en septembre dernier. Cette jeune femme de 22 ans a été tuée par la police des mœurs iranienne car elle était accusée d'avoir enfreint le code vestimentaire pour les femmes.

"Un soutien absolu"

Les signataires de cet appel écrivent que "le courage de ces femmes et de ces hommes nous oblige à un soutien absolu. Leur lutte pour la liberté est un exemple pour toutes celles et tous ceux qui subissent les mêmes restrictions et les mêmes représsions".

Parmi les 11 organismes qui appellent à se rassembler ce samedi, il y a cinq associations, Femmes solidaires Amnesty International, Comité Dordogne Palestine, la ligue des droits de l'Homme. On retrouve également quatre partis politiques (EELV Dordogne, Fédération de la Dordogne du PCF, France Insoumise Dordogne et la Fédération de la Dordogne du Parti Socialiste), deux syndicats FSU 24 et ATTAC Périgueux.