Une manifestation devant la mairie de Bayonne contre la loi immigration

À l'occasion de la journée internationale contre le racisme, une centaine de manifestants se sont réunis ce samedi après-midi devant la mairie de Bayonne. Des associations de défense des migrants, mais aussi des syndicats et des partis politiques de gauche, tous venus exprimer leur désaccord avec le projet de loi immigration porté par le gouvernement.

Reportée en raison des tensions liées à la réforme des retraites, mais pas abandonnée, cette loi doit notamment permettre la régularisation des travailleurs illégaux dans les métiers en tension. "On considère ces gens comme une force de travail, et quand on en a plus besoin, on les jette, soupire Thibault sous son drapeau du NPA. Nous, on les considère avant tout comme des êtres humains. Pour régler le problème des frontières, il suffit de les ouvrir. Cela éviterait 50.000 morts en Méditerranée ces vingt dernières années."

Parmi les autres mesures contenues dans ce projet de loi, que le président de la République souhaite par ailleurs découper en plusieurs textes, le gouvernement veut également inscrire les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées ou réduire de douze à quatre le nombre de recours possibles pour contester les expulsions. Enfin, il est question d'exiger un certain niveau de maîtrise du français pour accéder à un titre de séjour pluriannuel.