Des pro-burkini manifestent devant la mairie de Grenoble ce lundi

Homard et flamand rose gonflables, parasols et maillots de bain étaient de rigueur ce lundi 12 juillet devant la mairie de Grenoble. Une trentaine de manifestants étaient présents pour réclamer l'autorisation du burkini dans les piscines de la ville.

M. Piolle, vous voulez être Président ? Gérez les choses d'abord dans votre ville - Naïma, militante du collectif Alliance citoyenne

Avec son énorme bouée dans les bras, Naïma, une auto-entrepreneuse grenobloise, espère passer un été plus agréable. "On a installé cette piscine devant l'hôtel de ville pour demander au maire d'autoriser les maillots de bain couvrant et le mettre face a ses responsabilités", s'agace la jeune femme.

Ces manifestantes souhaitent avoir accès aux piscine de la ville l'été avec un burkini © Radio France - Nina Valette

Chaque été, elle vit un véritable parcours du combattant pour avoir accès aux piscines de la ville lorsque la température grimpe. " Le débat revient parce qu'on en a marre de ne pas pouvoir se baigner, il fait chaud, on est en ville, on a pas forcément accès à la mer. C'est un vrai budget donc on demande l'accès aux piscines qui sont un service public", ajoute la jeune femme qui porte ce jour là un maillot intégral, régulièrement au cœur des débat. "On en appelle au courage politique d'Eric Piolle. Monsieur le maire, vous voulez être Président ? Gérez des choses d'abord dans votre ville, prenez vos responsabilités, votre courage et autorisez les maillots couvrants dans vos piscines avant de chercher quoi que ce soit au niveau national", conclue la jeune femme.

Pour Fanny, militante du collectif "nous toustes 38", cette interdiction est une discrimination et le maire ne prend pas suffisamment ses responsabilités. "Il doit arrêter de botter en touche. Nous voulons un rendez-vous avec lui pour qu'il prenne enfin une décision à l'échelle locale. On a déjà écrit une lettre ouverte, et Eric Piolle demande au gouvernement de légiférer. Nous, on regrette qu'il ne se positionne pas surtout dans ces moments où il est en campagne pour la présidentielle" ( Eric Piolle candidat à la primaire écologiste NDLR).