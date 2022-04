Une manifestation du 1er mai "politique" en Occitanie entre la présidentielle et les législatives

Comme tous les 1er Mai, des manifestations vont défiler en France. Dans un contexte très particulier cette année puisque ce rendez-vous syndical d'envergure a lieu entre la présidentielle et les élections législatives. A Toulouse, la CGT Haute Garonne appelle même à "un troisième tour social", après la réélection d'Emmanuel Macron.

Parmi les sujets qui s'inviteront sur les pancartes, dans les slogans et les chants entonnés dans les manifestations, la réforme des retraites sera très présente. Les syndicats, à l'instar de la CGT, s'opposent au recul de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, telle qu'envisagée par Emmanuel Macron. Un sujet brûlant qui élargit l'unité syndicale, d'avantageque lors des précédents 1ers Mai salue Cédric Caubère de la CGT 31. Au delà de l'union traditionnelle entre son syndicat, la FSU et Solidaires, "se sont rajoutés l'Union départementale CFDT Haute Garonne et des syndicats de l'UNSA aussi", se félicite le secrétaire général du syndicat départemental.

Les salariés poussent très fort là-dessus et aussi sur l'augmentation des pensions - Cédric Caubère, CGT 31

"On estime que le troisième tour est social, des mobilisations ont d'ailleurs commencé sur l'augmentation des salaires et des pensions et le 1er mai en sera l'une des manifestations. Parce qu'il y a un danger graver et imminent : il y a une attaque sans précédent sur les retraites", poursuit le secrétaire général du syndicat départemental. En Haute-Garonne, deux cortèges défilent ce dimanche 1er mai : à 10h Place Esquirol à Toulouse et à 10h30 Place Jean Jaurès à Saint-Gaudens.

Les syndicats enseignés mobilisés en Ariège

Une manifestation également qualifiée de "politique" par le représentant FSU en Ariège. La Fédération syndicale unitaire est très représentée par les enseignants, une profession éprouvée par le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, selon Guillaume Estalrich. Ce défilé du 1er Mai sera donc l'occasion de dire l'opposition à sa politique pour les salariés de l'éducation et de mobiliser avant les législatives : "s'il y a une tonalité à donner à ce 1er mai, c'est celle de l'espoir pour les années et les jours qui arrivent".

Le conditionnement du versement du RSA est aussi une mesure qui peut rassembler en ce dimanche de début mai, estime le représentant FSU de l'Ariège. Le syndicat donne rendez vous à 10h30 ce dimanche à Lavelanet devant le cinéma de la ville.