Une manifestation en Dordogne contre la fermeture de l'accueil des urgences la nuit

Le rendez-vous est prévu à 15h devant le Palais de Justice à Périgueux. Les manifestants doivent venir de Bergerac, de Sarlat, de Périgueux et de toute la Dordogne pour dénoncer la fermeture de l'accueil des urgences la nuit en Dordogne. Depuis le 17 mai dernier et jusqu'à la fin du mois de septembre, la nuit, il faut obligatoirement appeler le 15 avant de pouvoir se faire soigner aux urgences de Bergerac, Sarlat et Périgueux.

Un collectif départemental créé

Cette situation est dénoncée par les comités d'usagers à Bergerac et Sarlat mais aussi par les syndicats, les associations et les partis politiques. Ils appellent à se réunir ce mardi 11 juillet alors que la création d'un nouveau collectif départemental a été actée.

La présidente du collectif "Sauvons l'hôpital de Sarlat", Nicole Marty, souhaite un retour à un accueil "physique" à l'entrée des urgences et des garanties pour l'ouverture des maternités de Bergerac et de Sarlat. Un convoi de voitures partira du parking Pré de Cordy, à 13h30, de Sarlat pour rejoindre Périgueux.