Une manifestation "en marche pour la paix" à Châteauroux

Davantage de justice sociale, le désarmement nucléaire, l'accueil des réfugiés, la lutte contre le réchauffement climatique... Les revendications sont multiples. "Le peuple doit absolument reprendre la main et dire : on a conscience de ce qu'il se passe", expose Héloïse, secrétaire départementale de la FSU.

"On ne peut pas continuer à verser des dividendes à des entreprises qui licencient à tour de bras et qui délocalisent", déplore-t-elle. Plus loin, Dominique, du PCF, veut alerter sur la situation internationale : "On voit Donald Trump à la tête des États-Unis, on voit les drames humains, les tensions entre les peuples. Le drame des réfugiés me touche particulièrement, parce qu'on leur fait la guerre puis on les parque dans des camps.

"Peu importe que nous soyons nombreux ou pas"

Marie-Thérèse, du PCF aussi, revendique : "À l'heure où la pandémie fait des ravages dans le monde, c'est une folie de consacrer autant d'argent à l'armement dans le monde. Alors qu'en France, le service public hospitalier est quasiment en rupture. On est là pour la paix, la justice sociale, la santé... Tout ce qui fait que l'on puisse vivre aujourd'hui dans un bon climat, que ce soit environnemental et social."

Ils ne sont pourtant qu'une petite trentaine réunis ce samedi matin à Châteauroux. Mais l'essentiel est de se montrer présent, et d'occuper le terrain, selon Héloïse : "Peu importe qu'il y ait beaucoup de monde ou pas. Il y a peu de monde parce que je pense que la propagande gouvernementale finit par fonctionner, les gens sont aussi un peu désabusés et finissent par se dire que de toutes façons, c'est perdu d'avance. Mais non : il faut montrer qu'on est là."