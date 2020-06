Une manifestation pacifique pour la démission du préfet à Dijon

Vendredi soir dans la soirée, le préfet de Côte d'Or avait interdit la manifestation pour sa démission des habitants du quartier des Grésilles, place de la République, à Dijon ce samedi après-midi. Bernard Schmeltz craignait des heurts en marge de ce rassemblement. Mais tout s'est déroulé dans le calme.

Ils étaient un peu plus de 50 manifestants présents un peu après 14 h. Des habitants du quartier des Grésilles mais aussi de Chenôve avaient fait le déplacement après les expéditions punitives de membres de la communauté tchétchène du 12 au 15 juin dernier. " On a eu peur. Ils arrivaient et la police n'est même pas intervenu. Aujourd'hui nous demandons des réponses. Et moi je demande la démission du préfet car il ne nous a pas protégé", s'insurge Rachid.

Nous sommes français

Cet appel à la démission est partagé par Amina, une ancienne habitante des Grésilles qui vit désormais à Chenôve. " On nous a abandonné. Nous sommes français. Ce n'est pas parce que nous avons des origines que nous ne sommes pas français. J'ai élevé mon fils avec les valeurs républicaines. La République lui tourne le dos et lui met des couteaux dans le dos ", s'époumone cette mère de famille. "J'ai la haine ", ajoute-t-elle.

Le petit cortège a voulu ensuite rejoindre, drapeau français sur le dos, la préfecture. Mais à quelques mètres de la place de la république, les manifestants ont été bloqué net par l'arrivée des forces de l'ordre.

Mais pas de quoi entamer le calme du groupe qui en a profité pour remercier les forces de l'ordre pour leur travail et les inviter à les rejoindre.

Au bout d'une vingtaine de minutes, les manifestants ont décidé de rebrousser chemin après avoir chanter fièrement la Marseillaise.

Ils ont ensuite repris la direction de la place de la République, avant de se séparer rapidement. Mais certains se sont promis une chose : se faire entendre de nouveau.