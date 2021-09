Une manifestation pour dire stop au béton et aux incivilités à Cuers

"Stop au béton ! Stop aux incivilités ! Stop à la destruction de notre cadre de vie !" C'est ce qu'on peut lire sur les tracts qui annoncent la manifestation organisée, ce samedi à 10h, devant la mairie de Cuers. A la baguette : le collectif Sursaut citoyen cuersois, crée en avril dernier.

Une quinzaine d'habitants de la ville varoise dénoncent la dégradation de leur environnement. Après avoir organisé plusieurs ramassages de déchets, publié des photos sur les réseaux sociaux pour sensibiliser et rencontré l'équipe municipale, le collectif appelle à la manifestation.

De l'amiante en pleine nature

Cet été, lors d'un ramassage, l'équipe a trouvé des morceaux de carcasses de voitures et des plaques d'amiante en pleine nature. "Ça m'agace de voir des professionnels jeter leur déchet dans des parties sensées être naturelles", souligne Thomas Nourikian, l'un des organisateurs.

La ville perd son âme

Pour les membres de Sursaut , l'augmentation de ce genre d'incivilités découle de la construction accrue de nouveaux logements. "La population augmente et nos infrastructures restent les mêmes qu'il y a 10, voire 20 ans", soupire Véronique Dalmon-Massonet. Le collectif pointe la mauvaise gestion de la mairie. Veronique habite Cuers depuis 14 ans et elle a vu la situation empirer. "Il y a beaucoup de Cuersois qui disent "on s'en va", parce que la ville n'est plus ce qu'elle était, elle perd son âme."