Une manifestation prorusse à PAU

Le drapeau russe, des pancartes dénonçant "la discrimination du peuple russe" et "la désinformation", la manifestation devant les grilles de la Préfecture à Pau était à l'appel de l'Association russophone des Pyrénées. Une association créée en 2019 à Pau par des franco-russes pour promouvoir la culture et la langue russe.

Valentina est la présidente de cette association. Elle explique pourquoi elle parle de discriminations : "On veut protéger notre famille. Nous avons reçu beaucoup de menaces par écrit" assure-t-elle. "Les enfants ont des réflexions à l'école. Nous avons la double nationalité mais parce que nous avons un nom qui sonne un peu russe, nous avons reçu un courrier de la banque HSBC. Je dois prouver que j'ai la nationalité française sinon mon compte sera fermé." Valentina dit sa fierté d'être russe :"Je soutiens mon pays. Peut-être que je ne suis pas toujours accord avec Poutine, mais je soutiens mon pays."

Anna, à coté est plus catégorique, "oui" elle soutient Vladimir Poutine. "A partir de 2014, j'ai commencé à sentir cette pression contre les sportifs russes quand on a interdit notre drapeau et notre hymne pour les Jeux Olympiques. Aujourd'hui avec la situation actuelle, on nous discrimine encore plus. Pour rentrer en Russie, c'est hyper compliqué," explique-t-elle. "Nous ne pouvons pas envoyer d'argent ou des cadeaux en Russie. Même la Poste, on ne peut plus envoyer de colis," et puis ajoute-t-elle, "il y a beaucoup d'agressions sur les réseaux sociaux."