Une maraude pour pointer les vitrines allumées la nuit à Metz

Les appels à la sobriété, aux économies d'énergie et de facture ont été largement entendus : pourtant, des commerces restent allumés chaque nuit dans les rues de Metz. Combien exactement ? C'est ce que veut savoir l'association Lorraine Nature Environnement qui organise ce samedi 15 octobre une maraude nocturne à travers les rues de la ville. "On avait réalisé un premier comptage en 2020" explique Nicolas Correra le directeur de l'association, "à l'époque, on avait recensé plus de 130 commerces qui n'étaient pas en accord avec la réglementation. "

ⓘ Publicité

À lire aussi A son tour, Metz prend des mesures pour économiser l'énergie

Oiseaux et rythme biologique

Un nombre qui sera sans aucun doute bien moins important dans le contexte de la crise énergétique, même si certains récalcitrants résistent, peut-être par "soucis de publicité ?" s'interroge Nicolas Correa qui défend l'intérêt environnemental de l'extinction des lumières en ville. "Le vivant subit la pollution lumineuse, notamment les oiseaux nocturnes. Ça peut perturber leurs déplacements. Il y a aussi les chauves souris qui sont quand même très présentes dans les centres-villes, même si on ne les voit pas toujours. Le rythme biologique est vraiment impacté par les lumières."

Le directeur de Lorraine Nature Environnement insiste : il ne s'agit pas d'éteindre ou dégrader les vitrines des commerces. "L'idée n'est pas d'afficher le nom du commerce et de pointer du doigt les mauvais élèves, mais d'avoir dans un premier temps vraiment une estimation globale."