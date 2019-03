Une marche à Tulle ce samedi en hommage à Jean Viacroze dont la mémoire a été souillée par un site néo-nazi

Le comité des martyrs de Tulle et le mémorial corrézien de la résistance, de la déportation et des martyrs organisent ce samedi un rassemblement au haut-lieu de Cueille suite aux publications haineuses d'un site néo-nazi visant Jean Viacroze, mort en février dernier.

Moment d'émotion entre François Hollande et Jean Viacroze, 104 ans, l'un des derniers déportés du 9 juin 44 encore vivant

Tulle, France

Une marche en hommage à Jean Viacroze ce samedi après-midi à Tulle. L'appel est lancé par le comité des martyrs et le mémorial corrézien de la Résistance.

Cette semaine, les propos tenus par un site néo-nazi, hébergé aux Etats-Unis, a créé le malaise et le dégoût en Corrèze. Jean Viacroze a été pris pour cible et le site s'est félicité de sa mort en tenant des propos particulièrement violents et haineux.

Plusieurs plaintes pourraient être déposées. La justice a été saisie.