Une marche aux flambeaux contre la réforme des retraites réunit plusieurs centaines de personnes à Paris

"On veut montrer que la mobilisation ne faiblit pas et qu'on sera dans la rue tant que la réforme ne sera pas retirée", explique Pascal. Comme lui, des centaines de personnes se sont rassemblées contre la réforme des retraites ce jeudi place Gambetta (20ème arrondissement de Paris) pour rallier la place de la République. Une particularité cette fois : dans le cortège les manifestants tenaient un flambeau entre les mains.

Ils répondaient à l'appel d'une intersyndicale CGT-FO-SUD-Solidaires-FSU d'Ile-de-France, qui veut "poursuivre le plus possible les manifestations entre les deux journées de mobilisation générale", du 19 janvier dernier et du 31 janvier prochain .

Des représentants et des salariés des secteurs de l'éducation, de l'énergie ou encore des finances publiques y ont participé, plusieurs élus également, dont le député NUPES Louis Boyard.

Tous appellent à "descendre dans la rue à nouveau" le 31 janvier. Le cortège partira de la place d'Italie, à 14 heures. Le 21 janvier, une dizaine d'organisations syndicales de la jeunesse soutenues par La France insoumise avaient déjà organisé une manifestation à Paris.