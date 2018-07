Limoges, France

C'est notamment Adeline, la sœur de la jeune mère de famille assassinée qui a voulu organiser cette marche blanche. "ça fait du bien car il n'y avait personne à son enterrement, nous étions dans la plus stricte intimité, et là les gens peuvent enfin venir lui rendre hommage" explique t-elle mais elle ne cache pas non plus qu'elle ressent aujourd'hui de la colère.

L'émotion et la tristesse étaient très palpables dans les rangs de la marche blanche. Beaucoup sont venus avec une rose blanche. Christelle notamment est au bord des larmes : "J'étais une amie de Marion, nos enfants ont grandi ensemble. Marion était très gentille, agréable et je ne comprend pas qu'on puisse mourir à 35 ans dans des conditions pareilles".

Des tee-shirts à effigie de Marion lors de la marche blanche à Limoges © Radio France - Françoise Ravanne

Dans le cortège beaucoup connaissaient la victime ou sa famille, ses parents, ses grands-parents mais des anonymes ont tenu aussi à venir lui rendre hommage "Je ne connaissais pas Marion mais l'histoire m'a beaucoup touché et c'était important d'avoir ce moment de recueillement" explique un jeune couple qui habite le même quartier que celui où la jeune femme a été tuée.

La marche silencieuse a rejoint le cimetière de Louyat où est inhumée Marion . Marion dont on pouvait voir la photo sur une banderole et ces mots inscrits " A jamais dans nos cœurs".