Une marche blanche en hommage à Sixtine, onze ans, renversée par un camion à Paris

Paris 16, Paris, France

Environ 200 personnes se sont rassemblées ce mercredi après-midi sur le parcours, un peu plus d'un kilomètre de marche, entre l'esplanade de la maison de la Radio, sur les bords de Seine, jusqu'à la place Jean-Lorrain. Des roses blanches et des panneaux au nom de l'enfant ont été distribués dans la foule, qui va passer devant le passage piéton où Sixtine a été renversée le 8 janvier.

Des fleurs ont été déposées à l'angle de la rue Jean de la Fontaine et de la rue George Sand, où la petite fille a été tuée © Radio France - FC

L'enfant a été percutée par un camion sur le chemin de l'école. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu piéton était vert lorsqu'elle a traversé, de même que pour le conducteur du poids lourd qui ne l'a pas vue en tournant. Elle aurait été victime du phénomène de l'angle mort.

Environ 200 personnes se sont rassemblées devant la maison de la radio © Radio France - FC

La maire (LR) du 16ème arrondissement, Danièle Giazzi, a envoyé une lettre à la maire de Paris et au préfet de police pour réclamer un audit de sécurité et la réalisation dans « les plus brefs délais » d'aménagements de sécurité. Elle reçoit ce mercredi des riverains, pour faire un point sur ces questions.

Les piétons sont les premières victimes de la route à Paris. Sur les 34 tués recensés l'an dernier, 16 étaient des piétons.