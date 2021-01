Une marche blanche en hommage au jeune homme tué par balle au Mas de Mingue

Dès le lendemain de la mort du jeune Abdel Kader, 17 ans, mort tué par balle le lundi 25 janvier, des habitants décidaient d'une marche blanche : "Y'a pas eu de réelles démarches" explique Naïma Mohamed. "_Les mamans étaient devant l'école, on a vu le papa qui marchait, qui faisait les cent pas. On a été vraiment touché. On est monté chez lui, on lui a présenté nos condoléances et quand on est ressorti on a dit : "_on doit faire quelque chose." Marche blanche donc le dimanche 31 janvier, départ du jardin des Mimosas à 14h.

Naïma et Farid Mohamed. Avec d'autres habitants du Mas de Mingue, ils ont organisé cette marche blanche du dimanche 31 janvier 2021 Copier

"On a fait ça, c'est un cri du cœur"

Au côté de Naïma, son mari Farid : "C'est pour dire qu'on en a ras le bol. Pas normal qu'en rentrant de l'école on puisse mourir. Il avait une perspective d'avenir. Descendre du bus avec son sac et prendre une balle. C'est incompréhensible." Naïma approuve mais cette marche ne sera pas revendicative : "On marchera dans le quartier" dit-elle. Et son mari de préciser : "Là, c'est pas le temps de la revendication, _c'est le temps du recueillement_, en hommage au jeune Abdel Kader. Il mérite notre respect. On lui doit au moins ça."

Walid, un des amis d'Abdel Kader tué par balle le lundi 25 janvier 2021 au Mas de Mingue, à Nîmes Copier

"C'est tout un quartier qui pleure"

Le jeune Abdel Kader jouait au foot. Ses copains sont là : "C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai joué" dit Walid... "Je l'ai vu la veille, on rigolait, on se faisait des blagues, on jouait au foot. Et de se dire que le lendemain je suis chez moi tranquillement et je vois mon petit frère entrer dans ma chambre et qui me dit : "Abdel Kader est mort". Mon petit frère pleure. _Moi, je pleure. Je vais dehors, c'est tout un quartier qui pleure_. Tout le monde parlait de lui en bien. C'est écœurant, c'est triste."