Une marche blanche en hommage aux victimes du coronavirus organisée dans le Gard

Il s'appelait Richard Gomez, il allait avoir 100 ans à la fin de l'année. Il est mort du Covid 19 au CHU de Nîmes le 1er mai. C'est l'une des nombreuses victimes du coronavirus en France. Sa fille, Léocadie Gomez qui habite Calvisson (Gard) se bat aujourd'hui pour savoir dans quelles circonstances exactes il est décédé. "Il était rentré à l'hôpital le 23 mars pour une inflammation de l'estomac, explique-t-elle. Il est mort le 1er mai. Ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas une statistique. Je veux que justice lui soit rendue." Avec d'autres familles, elle a donc saisi une avocate toulousaine pour demander toute la lumière sur ce décès. "Pas pour l'argent, mais pour avoir des explications."

Une journée de deuil national

Comme tous les membres de l'association "Victimes du Covid 19", Léocadie Gomez souhaite également qu'une journée de deuil national soit créée en hommage à toutes les victimes. Elle en appelle pour ça à Emmanuel Macron et aux politiques de tous bords. "Il y a des journées pour les lépreux, pour les chats, pour les câlins, je pense que les victimes du Covid 19 ont droit à une journée de deuil pour que justice leur soit rendue, mais aussi _pour que nous, les familles puissions faire notre deuil_. Nos proches sont morts d'une mort violente, ils ont été sacrifiés au nom de leur âge, ils n'ont pas eu droit à du matériel respiratoire, ils sont morts seuls et ils ont été enterrés comme des pestiférés. Leur cercueil était scellé. Je n'ai pas pu me recueillir auprès de Papa, le toucher et lui dire au revoir." Léocadie Gomez compte également organiser une marche blanche pour ces victimes dans le Gard, en septembre.

"Les gens porteraient un masque s'ils avaient eu un proche mort du Covid"

Difficile aujourd'hui pour Léocadie de tourner la page. D'autant que le virus continue de circuler. " Je ne comprends pas qu'on ne porte pas de masque. Ces personnes ne se rendent pas compte de la gravité de ce virus. Elles n'ont pas eu des proches, morts du Covid. _Le port du masque, c'est par respect pour soi-même et pour les autres_. Même mes enfants qui sont jeunes, je les rappelle à l'ordre et je leur rappelle comment est décédé leur grand-père." Léocadie Gomez espère en témoignant que d'autres familles feront de même. "Plus nombreux, nous serons plus forts pour ces morts du Covid ne soient pas oubliés."