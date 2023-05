Une marche blanche quartier de la Joliette à Marseille, en hommage aux victimes d'une fusillade

Un hommage et un ras-le-bol. C'est ce que sont venus exprimer les participants de la marche blanche organisée ce mercredi, dans le quartier de la Joliette à Marseille, par le "collectif des parents et habitant-e-s de la Joliette", depuis la place Henri Verneuil .

Près de 300 personnes vêtues d'un t-shirt blanc, ont voulu rendre hommage aux jeunes victimes de plusieurs règlements de compte à Marseille et notamment, un garçon de 16 ans tué il y a un mois dans ce quartier proche du Vieux-Port. Deux autres ont été blessés. Dans le recueillement et l'émotion, un bouquet de fleurs blanches a été déposé sur le lieu du drame.

Des enfants et des collégiens ont fait le déplacement, des mamans aussi, comme Emraty. Cette mère de famille de quatre enfants âgés de trois à douze ans vient témoigner de la peur et du ras-le-bol : "Cela aurait pu être mes enfants, notamment celui qui a 12 ans. Il est au collège et il s'est senti concerné car un de ses camarades est le petit-frère du garçon qui est mort( ...) pendant un certain temps il avait peur de rentrer à la maison tout seul. Si je suis là aujourd'hui c'est pour dire que nos enfants ont besoin d'espoir pour vivre".

"Nous avons besoin de votre soutien pour sortir du silence contre l'indifférence, nos vies et celles de nos enfants comptent", écrivait aussi le collectif dans un communiqué.