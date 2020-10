Une marche contre les nuisances de l'aéroport d'Avignon

Trop de nuisances sonores, de pollution atmosphérique et de dangers pour les communes riveraines et leurs habitants. Une centaine de personnes a marché ce samedi après midi entre la salle polyvalente de Montafvet et l'aéroport d'Avignon dont ils réclament la fermeture pure et simple ! L'action s'inscrivait dans le cadre d'une journée nationale pour la réduction du trafic aérien initiée par les mouvements Alternatiba et AnvCop21.

Nous réclamons la fermeture de l'aéroport : Yves Marie-Cardine porte parole des riverains

Venus d'Avignon, de Morières-les-Avignon et du Nord des Bouches-du-Rhône, seul ou en famille, les "marcheurs" témoignaient d'un même quotidien devenu "infernal" au fil des années. Faute de vols commerciaux réguliers, la plateforme aéroportuaire est aujourd'hui fréquentée par des avions de tourisme et d'affaires, les appareils de aéro-club, les hélicoptères de la base RTE, des drones etc. "Trop c'est trop" pour les riverains qui pointent du doigt le "gaspillage massif de l'argent public" ; "l'inutilité de la structure" ; "la consommation des terres" et "l'accroissement des nuisances." Pour Yves Marie-Cardine de l'UNADRAC, l'association des riverains de l'aéroport d'Avignon, une seule solution possible à terme : la fermeture du site.

