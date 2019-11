Une marche contre les violences sur les arbitres de football près de Lille

Lille, France

Stéphane Walraeve a fait ses comptes. Pour le président de l'Unaf des Flandres (Union nationale des arbitres français), 5 cas d'agressions physiques ou verbales ont été recensés depuis le début de saison dans le district des Flandres (qui va de Dunkerque à la métropole lilloise) : "ce sont des menaces, des insultes, des intimidations et jusqu'aux agressions physiques". 5 agressions graves en un peu plus de deux mois de championnat soit autant sur une saison, en moyenne !

N'arrivons pas à ce qu'un dimanche, un arbitre est entre la vie et la mort. un jour, il y en a un qui va y rester !

Stéphane Walraeve, le président de l'Unaf des Flandres © Radio France - Stéphane Barbereau

"On se dit : on est à deux mois de championnat, comment va se passer la fin de saison lorsqu'il y aura des enjeux ? Attention, tirons la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard". Cet arbitre ne peut que constater que ces violences ont tendance à se généraliser mais refuse pour autant de les banaliser : "avant, on se disait : on va aller sur certains terrains, on se prépare à se faire menacer, insulter. Maintenant, on n'a plus de repère, on ne sait plus dans quel club ça peut partir. Un joueur qui n'avait aucun souci peut en arriver à agresser un arbitre".

Un arbitre de 20 ans molesté dimanche dernier

La dernière agression dans le district des Flandres remonte à dimanche dernier. Un jeune arbitre de 20 ans, du club de Verlinghem, est l'homme en noir du match de D4 entre Tourcoing EIC et le FC La Chapelle d'Armentières. "L'arbitre adresse un carton jaune à un joueur qui vient mettre son front contre le front de l'arbitre", raconte Sébastien Preudhomme, le président de l'Afaf 59 (amicale française des arbitres de football). Le carton jaune se transforme alors en rouge, ce qui décuple la colère du joueur ajoute ce responsable associatif : "l'arbitre est bousculé, se retrouve à terre, piétiné. Le lynchage dure plus de 45 minutes, il a un instinct de survie, se relève, court jusqu'aux vestiaires mais se fait courir après par les joueurs, le maillot arraché".

On se sent en danger de mort parce qu'on est seul.

Sébastien Preudhomme est le président de l'Afaf 59 © Radio France - Stéphane Barbereau

Les deux associations d'arbitre plaide pour des sanctions alourdis pour les agresseurs : la radiation à vie dès le premier geste violent. Jusque-là, les commissions de discipline inflige en général des suspensions qui peuvent toutefois aller jusqu'à plusieurs années.

PRATIQUE : Début de la marche contre les violences sur les arbitres à 9h, devant le district des Flandres, à Mons-en-Baroeul. La manifestation est ouverte à tous et se finira devant le siège de la Ligue de football des Hauts-de-France, près du stadium Nord, à Villeneuve d'Ascq.