Paris, Marseille, Toulouse, Avignon : quelle mobilisation pour la marche controversée contre l'islamophobie ?

Une marche contre l’islamophobie est organisée ce dimanche 10 novembre à Paris, mais aussi à Toulouse, Avignon et Marseille. Mais beaucoup de personnalités politiques ne seront pas à ce rendez-vous.

Plusieurs manifestations sont prévues ce dimanche pour dire "Stop à l'islamophobie". A Paris, le rendez-vous est donné à 13h à la gare du Nord pour arriver vers 16h place de la Nation, avant une dispersion prévue vers 18h. Les organisateurs espèrent 10.000 personnes.

A Toulouse, le cortège partira à 15h du métro Jean-Jaurès. Une autre manifestation est prévue à 14h30, devant la cité administrative à Avignon ; mais sur facebook, plusieurs appels différents sont lancés. Enfin, à Marseille, le rendez-vous est porte d'Aix à 14h, mais le rendez-vous a été peu médiatisé selon France Bleu Provence.

Ce samedi, une manifestation a déjà eu lieu à Amiens. Environ 200 personnes sont allés de la maison de la culture jusqu'à la gare dans le calme selon France Bleu Picardie qui était sur place.

Les organisateurs veulent dénoncer "la stigmatisation" des musulmans dans le pays, citant l'attaque de la mosquée de Bayonne, ou cette mère de famille voilée prise à partie par un conseiller régional Rassemblement national (RN) en Bourgogne-Franche-Comté.

La gauche divisée

L'appel à manifester a été lancé dans Libération, et a été signé par plusieurs figures de gauche, dont Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ou encore celui de Génération.s, Benoît Hamon. Mais certains signataires dérangent. Si bien que d'autres, comme l'écologiste Yannick Jadot, ou les insoumis François Ruffin et Adrien Quatennens ne seront pas présents et que les rangs risquent d'être clairsemés.