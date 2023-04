Une marche de clowns pour soutenir le droit à l'enfance à Toulouse

Une cinquantaine de parents et d'enfants sont venus à la journée de lancement de "La marche des nez", une marche engagée pour soutenir le droit à l'enfance

Parler du droits des enfants et du droit à l'enfance tout en rigolant. C'était l'objectif de l'association "Les clowns sans frontières" qui a organisé ce samedi à la MJC Roguet, à Toulouse, la journée de lancement de "La marche des nez".

Faire rire pour sensibiliser

Cette marche engagée doit partir de Toulouse et de quatre autres villes lundi matin (Lille, Sète, Saint-Brieuc et Lons le Saunier) pour aller jusqu'à Paris. Là "les brigades de clowns", venues de toute la France, déposeront un manifeste sur le droit à l'enfance à l'Unicef.

*"Tout enfant, où qu'il soit, où qu'il vive a le droit à l'émerveillement, a le droit à un temps de répit, de poésie, quel que soit ce qu'il a vécu ou il est en train de vivre. On pense que c'est ce qui peut l'aider à se reconstruire, à se projeter dans une vie"*, explique Vincent Muteau l'un des organisateurs de la journée de lancement de "La marche des nez" à Toulouse.

"Tout enfant a le droit de donner son avis, a le droit de choisir comment il a envie de vivre et de grandir"

Derrière lui, sur une petite scène un clown de l'association fait un spectacle. Devant lui une cinquantaine de personnes, des parents et des enfants, rient à gorge déployée. Cette journée de lancement a pour but entre autres de faire connaître l'association et son engagement aux Toulousains.

Mais l'objectif principal reste de sensibiliser les gens au droit à l'enfance comme le rappelle Vincent Muteau : "tout enfant a le droit de donner son avis, a le droit de choisir comment il a envie de vivre et de grandir et de s'épanouir. C'est quelque chose qui est inaliénable en quoi on croit très fort. L'idée c'est vraiment de contribuer à la rédaction d'un manifeste sur ce sujet."

Le manifeste sera ensuite être présenté à l'Unicef à Paris en septembre prochain par l'association "Les clowns sans frontières" au terme de plusieurs de marche engagée, "la marche des nez".