Châteauroux, France

"Quand je rentre le soir, je peux pas couper par là... il n'y a pas de lumière. Et j'ai trop peur de me faire agresser". Cette dame préfère taire son nom. Avec une quinzaine d'habitantes du quartier Saint-Jean à Châteauroux, elle participe à une marche exploratoire, accompagnée par des assistantes sociales, élues, et membre d'associations.

Ensemble, elles racontent ce quotidien que l'on peine à croire quand on n'en a pas fait l'expérience. "Vous voyez, quand on passe près des terrasses de cafés, les hommes rient... Et après, c'est "blablabla"... Ce n'est pas bon pour notre réputation" témoigne une femme.

L'entrée de certains immeubles interdite aux femmes

Un quotidien dont ont conscience les services sociaux : "On a pris un peu l'ampleur dans le cadre de notre permanence juridique au centre socio-culturel, confirme Méline Barbier Chauvat, directrice du centre d'information sur les droits des femmes et des familles à Châteauroux. Il nous a été remonté que les femmes n'avaient plus accès aux services publics, type Poste ou mairie annexe _parce qu'on a peur de ce qui se passe aux terrasses des bars_. On nous a aussi expliqué que dans certains immeubles, les hommes obligent les femmes à ne pas passer par l'entrée principale mais à faire le tour par la porte arrière."

Et n'allez pas croire que c'est une auto-censure de la part des femmes... "_Concrètement, il y a des conséquences. Elles nous disent par exemple que si elles vont au centre commercial, qu'un homme à la terrasse d'un café les voit, et qu'elle porte une tenue trop moulante par exemple , il peut le dire à leur mari. Ici, tout le monde se connait_. Le soir, au bas mot, c'est une dispute. Dans les plus graves des cas, c'est une gifle" explique Méline Barbier Chauvat.

Des marches exploratoires à différents moments de la journée

"Il y a des endroits très compliqués pour les femmes, confirme Dominique Poggi, sociologue à l'origine de cette initiative qui a mené des marches de ce type un peu partout en France. Mais le fait d'arpenter en groupe le quartier, entre femmes, de se réapproprier collectivement l'espace public, ça lève des peurs. L'autre objectif, c'est aussi d'apporter le regard des femmes sur l'aménagement urbain. Elles sont expertes de ce quotidien là. Elles font des propositions comme par exemple d'installer un préau à côté de l'école pour que les parents puissent patienter à l'abri quand ils attendent les enfants. C'est mettre un passage piéton à tel endroit ou un lampadaire à tel autre..."

D'autres marches doivent ainsi être organisées dans les mois qui viennent à Châteauroux, à différents moments de la journée (notamment le soir) ainsi que le weekend, pour cerner au plus près les difficultés rencontrées par les femmes au quotidien.