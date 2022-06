Une marche des fiertés organisée pour la première fois dans l'Oise à Compiègne

Pour la première fois dans l'Oise, une marche des fiertés ou gaypride est organisée ce samedi 11 juin 2022 à Compiègne à partir de 14h00. Les participants sont appelés à se retrouver au château, place du général de Gaulle, avant que le cortège ne s'élance dans le centre-ville.

Tout le monde est bienvenu

Ce rassemblement LGBTQIA+ a vocation à regrouper et représenter les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles mais se veut plus généralement un évènement ouvert à tous.

"Tout le monde est bienvenu", insiste Charlotte, membre du collectif La marche des fierté Compiègne qui organise la marche avec l'aide de l'association Clin d’œil LGBTQI+ et l'organisation Amnesty International.

"C'est un évènement familial avec de la couleur, de la joie et de l'amour où tout le monde se respecte et où chacun peut être qui il est", détaille-t-elle.

Pouvoir être soi-même chez soi

Et la marche des fiertés n'est pas organisée pour la première fois seulement à Compiègne, elle est organisée dans de plus en plus de plus petites communes en France, notamment cette année et ça n'étonne pas Charlotte.

Pour elle, les gens sont lassés de se déplacer à Paris ou dans la grosse ville d'à côté et veulent pouvoir s'assumer et célébrer dans un cadre familier.

"On a plus envie de devoir aller dans la grosse métropole d'à côté, on veut pouvoir fêter qui on est chez nous", explique-t-elle.