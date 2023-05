Une marche exploratoire à Juvignac pour améliorer le quotidien des habitants

À Juvignac, à l'ouest de Montpellier, des marches exploratoires sont organisées depuis début avril, elles sont menées avec l’association Pacim . Ce lundi matin, les enfants de CM1 et CM2 de l'école Mandela inspectent tous les recoins de la place du Soleil. Accompagnés d'une anthropologue et d'une élue, ils notent sur un carnet les atouts et les défauts de l'espace public. "Les élèves ont remarqué qu'il manquait des poubelles, ou encore un grand plan de la ville sur la place. Ils aimeraient aussi plus de panneaux de signalisation autour de l'école" détaille Elodie Abric enseignante.

Ces marches exploratoires permettent de se mettre à hauteur des enfants et connaître leur problématique. "Ça permet aussi de les responsabiliser, ils se sentent plus impliqués dans leur ville". Les élèves devront par la suite créer des maquettes en 3D afin de trouver des solutions pour améliorer leur quartier.

Des marches exploratoires pour les femmes

Ces marches ont été conçues aussi pour les femmes, elles ont pour but de comprendre le sentiment d’insécurité qu’elles peuvent ressentir dans la ville, de jour comme de nuit. Une fois l’expérience terminée, les marcheuses rencontrent leurs élus et font part de leurs propositions.

C'est une grande première pour la ville et il a bien vocation à se renouveler, "C'est un projet pluriannuel, on va continuer de le développer sur d’autres années" conclut Badra Redal, chargée de mission Sécurité et Prévention à Juvignac.

