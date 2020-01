Une marche funèbre organisée au centre ville d'Orange

Cercueil et habits noirs pour rendre hommage au service public de l'Education nationale "en voie de disparition"

orange

Réforme des retraites, baccalauréat nouvelle formule, réorganisation des enseignements, manque de temps et de moyens... le mécontentement gagne du terrain chez les enseignants. A Orange, ils ont choisi d'organiser une marche funèbre pour dénoncer "la mort programmée du service public de l'éducation nationale." Une quarantaine d'enseignants du Haut Vaucluse a répondu à l'appel lancé ce mardi matin par le Comité de grève intersyndical d'Orange.

Le cortège vêtu de noir et portant un cercueil a fait étape devant plusieurs établissements de la ville : Barbara Hendricks, l'Arc, Jean Giono, Aristide Briand etc. Les enseignants se plaignent du manque de temps, de moyens, de considération et ils regrettent la perte de sens que génère la multiplication des réformes touchant l'Education nationale.

Un moment de recueillement devant le collège Barbara Hendricks © Radio France - Daniel Morin