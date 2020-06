Une marche pacifique contre le racisme et les violences policières ce samedi à Nice

Un collectif d'étudiants, soutenu par des associations azuréennes de défense des libertés et de lutte contre les discriminations, appelle à une marche pacifique ce samedi à Nice pour dénoncer les "systèmes oppressifs et discriminatoires" dont sont l'objet les minorités en France et dans le monde.

La mort d'un afro-américain âgé de 46 ans, George Floyd, à Minneapolis aux Etats-Unis le 25 mai, requalifiée en meurtre (un policier s'est agenouillé sur le cou de cet homme pendant plus de huit minutes, alors qu'il était menotté, provoquant sa mort) provoque une vague de manifestations aux États-Unis et en Europe. En France, les rebondissements de l'affaire Adama Traoré ont aussi poussé 20.000 personnes dans la rue mardi pour manifester contre les violences policières. Samedi, une marche pacifique est organisée à Nice, à l'initiative de jeunes étudiants.

La marche partira de Magnan à 17h, direction le palais de justice. Une manifestation soutenue par la Ligue des droits de l'Homme, le MRAP, le collectif Tous citoyens et l'Association pour la démocratie à Nice. "_Les violences policières doivent être condamnées, leur caractère systématique ne peut plus être ignor_é" écrivent ces associations dans un communiqué de presse. "Nous n'acceptons pas d'être spectateurs face au racisme, ni en France, ni aux USA."

La Ligue des droits de l'Homme sera présente pour exprimer sa "solidarité avec les victimes de violences policières, dénoncer les contrôles abusifs liées au faciès, demander l'arrêt des pratiques d'obstruction respiratoire et l'impunité des forces de l'ordre en cas d'actes racistes, insistant sur la nécessité de leur rappeler leur code de déontologie de faire un rappel à la loi s'il le faut."

"Il y a un vrai travail à faire au sein de la police, je pense, pour que les collègues dénoncent les actes racistes. Ces comportements ne peuvent pas rester impunis."

Alain habite à Nice depuis plus de dix ans, il ne fait pas partie du collectif d’étudiants qui appelle à manifester, il est d'origine antillaise, sa peau est noire et il raconte son premier contact avec la police quand il est arrivé de Martinique en France Métropolitaine. Il avait 18 ans et venait poursuivre ses études : "J’attendais ma sœur avec un autre ami martiniquais devant un magasin, des policiers en civil sont venus me contrôler, ils m'ont tutoyé, ont fouillé mon sac et ont trouvé la carte bancaire de ma sœur qui était dans le magasin, j'ai expliqué que je l'attendais, mais ils ne m'écoutaient pas."

Interview Copier

Alain ne veut pas généraliser, dans son quartier il a observé des policiers qui "font un travail remarquable auprès des jeunes issus de l'immigration" mais aimerait que la société se questionne sur l'impunité de certains comportements de la part de forces de l'ordre. "Avec les réseaux sociaux, les gens qui filment de plus en plus les manifestations, les arrestations, le racisme est plus visible, on en parle plus, je pense qu'il devrait donc être plus facile à combattre."

interview Copier

La situation aux États-Unis est "incomparable avec la France" selon le syndicat de policiers Unité SGP Police

Laurent Martin de Frémont, secrétaire général du syndicat Unité SGP police dans les Alpes-Maritimes, constate que le climat actuel est très mal vécu par les policiers : "Les comparaisons entre la France et les États-Unis sont difficiles, on a le sentiment qu’on ne peut absolument pas établir de parallèle entre la situation très triste aux Etats Unis et en France. À Minneapolis, un policier a donné la mort à un homme qui était manifestement menotté, il est inimaginable que ça arrive en France. Nous n'avons pas les mêmes méthodes d'intervention. La justice est davantage du côté des policiers aux États-Unis. Un policier français qui ne respecte pas le code de déontologie de la police nationale est immédiatement sanctionné, il y a des rappels à l'odre, des enquêtes de l'IGPN, des conseils de discipline..."

interview Copier

Laurent Martin de Frémont souhaiterait que l'on dépassionne le débat, qu'un nouveau dialogue s'instaure entre la police qui porte les valeurs de la République et la population. Il rappelle que les contrôles d'identité "sont encadrés par le code de procédure pénale, on procède à des contrôles quand une personne est soupçonnée d'avoir commis ou de commettre une infraction. Parfois on doit utiliser la violence strictement nécessaire quand nous sommes acculés, face à des personnes violentes, face à des tirs de mortier, mais notre rôle est de protéger, sauver des vies."