Une marche pour le climat à Bordeaux pour faire "enfin bouger les choses" après les incendies en Gironde

Comme partout en France, une marche pour le climat est organisé ce vendredi (17h30) à Bordeaux par les deux organisations de la jeunesse, Youth for climate et les Jeunes écologistes. Avec une mobilisation peut-être accrue par le traumatisme des incendies de l'été en Gironde.

Avant l'été, le groupe de conversation de Youth for climate Bordeaux était "assez mort", de l'aveu même de la porte-parole du mouvement Moé Kyoda. Et puis, depuis le déclenchement des incendies qui ont détruit 30 000 hectares de forêt en Gironde, "on a presque tous les jours des gens qui rentrent dans la conversation. J'ai l'espoir que des évènements aussi proches de nous fassent enfin bouger les choses". En tout cas, la question des incendies a "vraiment fait paniquer" la jeune femme du mouvement Youth for climate. "De voir que des personnes que l'on connaissait vraiment étaient déplacées... Ce sont presque des réfugiés climatiques", poursuit-elle.

De quoi peut-être imaginer une forte affluence dans la rue, pour cette manifestation qui s'élancera de la place de la Victoire le vendredi 23 septembre à 17h30, au lendemain d'un été hors norme sur le plan du climat en Gironde. Des marches sont organisées partout dans le monde avec le mouvement Fridays for Future, lancé par Greta Thunberg en 2018.

Les revendications écologistes s'accompagnent, ce vendredi, d'autres dirigées contre "ce système basé sur la croissance", selon le communiqué des organisateurs. "Ces mois ont pour nous le goût de la cendre, ils ont pour les grandes entreprises pétrolières le goût du profit", écrivent-ils, en appelant à la jeunesse. "Nous, jeunes, collégien-nes, lycéen-nes, étudiant-es, travailleur-ses de tout horizon, appelons à marcher pour notre avenir [...] Nous appelons enfin à s'unir, touché-es par la vague d'éco-anxiété provoquée par l'immobilisme des politiques face à la crise écologique majeure que nous vivons", conclut l'appel à manifester.

La dernière manifestation pour le climat avait attiré 2 000 personnes dans la rue, selon les organisateurs, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, le 9 avril dernier. Quelques jours avant, un millier de personnes avaient répondu à l'appel de Youth for climate.