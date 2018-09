Une marche pour le climat est organisée ce samedi à Orléans. C'est à l'appel de plusieurs associations et collectifs. L'objectif est de montrer aux dirigeants que le climat est bel et bien une priorité pour les citoyens.

Orléans, France

Dans la lignée de la marche pour le climat organisée ce samedi à Paris, plusieurs autres marches sont prévues un peu partout en France. En fait, l'idée de multiplier les actions est partie d'un internaute, juste après la démission choc du ministre de l'Ecologie, Nicolas Hulot, à la fin août. En quelques jours seulement, via les réseaux sociaux et les associations de lutte pour l'environnement, des marches se sont organisées dans toute la France.

Il faut montrer qu'on est nombreux à se préoccuper du climat

A Orléans, l'appel à la mobilisation a été relayé par une dizaine d'associations ou collectifs : CiTlab, ANV Cop 21, Virage Energie, La Loire Vivra, Villes en Transition... La marche partira à 14 heures de la Place de Loire pour passer ensuite de l'autre côté du fleuve, Quai de Prague, au niveau de la guinguette, la Paillote. " Il faut qu'on soit un maximum" explique Anne-Claire Doublet de la Fédération Alternatiba Loiret, qui lutte depuis 5 ans contre les dérèglements climatiques. " Il faut qu'on montre qu'on n'est pas juste 3 écologistes ahuris mais qu'on est beaucoup plus nombreux à être préoccupés par le climat". Avec cette mobilisation, l'idée est aussi de faire bouger les dirigeants à commencer par ceux de la France. " Il ne faut pas attendre que ce soit les industriels ou les politiques qui prennent les choses en main. Ils ne le feront pas !! Alors, notre rôle de citoyen, c'est de bouger et de montrer qu'on a du poids" rajoute Anne- Claire Doublet.

Pourquoi cette marche pour le climat ? la réponse d'Anne- Claire Doublet d'Alternatiba Loiret Copier

Des cahiers de doléances pour les élus

Pour la militante, la bataille du climat est au coeur de tout : " On a vu cet été les effets des dérèglements climatiques, y compris _chez nous avec la canicule"_. Pour elle, ce n'est pas une fatalité qu'il fasse chaud désormais tous les étés en France. " La bataille du climat n'est pas perdue mais c'est maintenant qu'il faut agir et donc mettre aussi la pression sur nos élus localement". Voilà pourquoi à l'issue de la marche, les manifestants pourront remplir des cahiers de doléances et de propositions. Ils seront par la suite transmis aux élus locaux et régionaux.