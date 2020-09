Une marche pour le climat suivie d'un festival à Strasbourg

Une marche pour le climat est organisée ce samedi 12 septembre à Strasbourg. La manifestation s'élancera à 14 heures depuis la Place de l'Université, avant l'ouverture d'un festival et l'installation d'ateliers de formation et de sensibilisation à l'écologie.

Une marche et un festival dédiés au climat à Strasbourg. Un programme 100% écologique prévu ce samedi 12 septembre de 14 heures à 22 heures depuis la Place de l'Université pour dénoncer "l'inaction face à l'urgence climatique"

La nécessité d'une transition écologique

En plus d'une marche pour le climat, un festival est également organisé à partir de 16 heures, Place de l'Université. Plus d'une trentaine de stands, des ateliers de formation et de sensibilisation à l'écologie y seront présents. Les manifestants pourront également assister à des conférences et participer à une fresque.

De multiples animations pour mettre en avant un message d'urgence : "le changement climatique est réel et brutal." Les organisateurs mettent en lien la crise du coronavirus actuelle avec le dérèglement climatique : "la fonte des glaces libère de nouvelles bactéries et virus. La hausse des températures et la pollution favorisent les mutations génétiques." Le collectif Citoyens pour le climat à Strasbourg appelle donc les dirigeants à prendre leurs responsabilités.

La dernière marche pour le climat à Strasbourg remonte au 30 novembre 2019. Elle avait rassemblé plusieurs centaines de personnes. Celle prévue le 14 mars dernier n'avait pas pu se tenir à cause du confinement.