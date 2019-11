Une marche silencieuse ce samedi matin en hommage aux deux victimes du pont effondré de Mirepoix-sur-Tarn

Mirepoix-sur-Tarn, France

Le lundi 18 novembre dernier, en début de matinée, un homme de 38 ans et une adolescente de 15 ans ont péri dans l'effondrement du pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne), à trente minutes au nord de Toulouse. La justice a démontré que le surpoids du camion était en cause. L'idée d'une marche blanche en hommage à Damien, le chauffeur du poids lourd, et Lisa la jeune fille a très vite émergé. Elle est prévue ce samedi 30 novembre, à partir de 10 heures.

Organisation au cordeau pour 1.300 mètres de parcours

Ce mercredi 27 novembre, une réunion, présidée par le maire de Mirepoix, a eu lieu en mairie en présence des gendarmes (la communauté de brigades de Fronton) et de la Police municipale pluricommunale. Les autorités attendent beaucoup de monde, un dispositif particulier renforcé va être déployé afin de sécuriser ce rassemblement.

Le rassemblement est prévu à 10 heures à l'école élémentaire, rue Moulas, avec un départ à 10h30 en direction de la Place de la République près de la mairie, un petit parcours de 1.300 mètres.

Des rues seront fermées de 09 heures à 13 heures et des déviations seront mises en place. Le stationnement sera autorisé sur le parking de la salle des fêtes (rue du Coutal) jusqu'à 10 heures; sur le côté du chemin rural dont l'entrée se situe chemin Cami Biel et sur le côté de la chaussée Route de Villemur.