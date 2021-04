Une Marianne d'Or pour le maire de Châteauroux Gil Avérous

Créé en 1984 par l'ancien président du conseil Edgar Faure, le Concours de la Marianne d'Or "honore des élus et des acteurs des territoires qui accompagnent les collectivités territoriales dans l'excellence de leur gouvernance" précise le site "Les Marianne d'Or de la République Française".

Gil Avérous, le maire de Châteauroux et Président de Châteauroux Métropole est dintingué, parmi les 22 maires et présidents de collectivités de France sélectionnés en 2021, pour la reconversion de la friche industrielle Basan en coeur de ville, avec notamment le centre aquatique Balsan'éo ou encore la cité du numérique. «Cette distinction vient saluer le travail réalisé à Châteauroux, avec mon équipe, depuis 2014. Surtout, cette Marianne d'Or nous encourage à continuer à moderniser, protéger et développer Châteauroux et son Agglomération» a réagi Gil Avérous.